Dressé à l’est de la plaine de Fréjus, détaché de tout massif, le rocher de Roquebrune intrigue : d’où vient cet amas de roches déchiquetées qui tranche avec les plaines environnantes ? Laissez derrière vous les débats d’experts et allez voir de plus près, en longeant l’autoroute depuis Roquebrune-sur-Argens. Peu à peu, l’asphalte cède la place à une nature sauvage où pullulent le houx, les pins parasols et les figuiers de Barbarie. Certains préfèrent la voie de l’eau pour s’approcher du rocher et longent l’Argens en canoë, réveillant ce faisant les tortues et libellules qui peuplent les rives. Dans ce site classé d’intérêt national, la nature joue les peintres : elle dépose sur ce décor verdoyant de maquis les touches jaunes de papillons, bleues des eaux et, bien sûr, l’imposante tâche rose du rocher. Sa couleur, celui-ci la doit à un mélange de gneiss, de granit et de lave solidifiée. Dans ce paysage, la faune et la flore règnent en maîtresses et justifient les comparaisons fréquentes avec les décors des westerns américains.