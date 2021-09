Port de Toulon Vieille Darse

Port militaire, Toulon s’est petit à petit ouvert au commerce et au transport de passagers, au point de devenir un point de passage obligé pour les touristes souhaitant faire cap sur la Méditerranée. Depuis le port de Toulon, vous pouvez embarquer sur l’un des ferries à destination de Porto, Bastia ou Ajaccio. La liaison maritime entre Toulon et la Corse permet ainsi à plus d’un million de voyageurs de rejoindre chaque année l’île de beauté. Corsica Ferries n’est pas le seul armateur présent dans le port : vous pouvez également admirer les yachts privés, parfois longs de plus de 50m, entraînant en pleine mer célébrités et milliardaires.

Mais il n'est pas nécessaire de nager dans le succès pour vous lancer dans la grande plaisance. Des bateaux vous attendent chaque jour pour des traversées et des destinations dont le nom suffit à faire rêver, comme Hyères et les îles du Levant.