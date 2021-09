Rade de Toulon

Suivez les bateliers de Toulon pour découvrir, depuis la mer, l’une des rades les plus célèbres de France. La rade s’étend depuis la presqu’île de Saint-Mandrier jusqu’à la presqu’île de Giens. La petite rade, à l’ouest, est séparée de la grande rade, à l’est, par une digue construite au XIXe siècle.



La balade vous permet de découvrir différents types de paysages du littoral méditerranéen, depuis la corniche de Tamaris, charmante avec ses cyprès et ses palmiers venus d’ailleurs, jusqu’à la baie du Lazaret, où vous pouvez distinguer, près des cabanes sur pilotis, les derniers parcs à moules de la région.



La balade avec les bateliers est surtout l’occasion de découvrir le passé historique de Toulon. La Tour royale impressionne, avec ses murs de 7m d’épaisseur et ses tourelles à canons datant du XVIe siècle. Le fort de Balaguier, repris aux Anglais par Napoléon en 1793, abrite aujourd’hui un musée naval présentant des objets du bagne et des galères. Plus pacifique, le fort Saint-Louis, conçu par Vauban en 1696, abrite le club nautique.