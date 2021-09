L’Envol des Pionniers est un superbe espace muséographique dédié à l’Aéropostale. Avec la Halle de la Machine et les Jardins de la ligne, c’est ainsi l’un des piliers du nouveau pôle culturel de la Piste des Géants, édifié autour de l’ancienne piste mythique de Montaudran, à Toulouse. Toulouse et les avions, c’est une histoire d’amour et de passion qui dure depuis plus de cent ans. Et L’Envol des Pionniers allie mémoire et culture sur l’ancienne piste d’Air France, à Montaudran. Ce musée de plus de 1 000m² vous invite à revivre la formidable aventure des pionniers de l’Aéropostale. Une véritable épopée à laquelle des légendes de l’aviation ont participé : Latécoère, Bouilloux-Lafont, Daurat, Saint-Exupéry, Mermoz ou Guillaumet. Dans ces anciens ateliers, L’Envol des Pionniers vous retrace les débuts de l’aviation, la fabuleuse aventure des lignes Latécoère et de l’Aéropostale. Une légende parfaitement mise en scène.