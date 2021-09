S’il est bel et bien le centre névralgique de la cité toulousaine, le Capitole est bien plus qu’une simple mairie. Siège du pouvoir depuis le XIIe siècle, emblème de la ville, le Capitole n’a pas fait que donner son nom à la place ; il représente à lui seul la richesse du patrimoine toulousain, à l’image de ses huit colonnes de marbre représentant les huit quartiers de la Toulouse médiévale. En passant les portes de la façade principale, vous découvrez une richesse architecturale rare, tel le bas-relief du portail de Nicolas Bachelier où trône une statue d’Henri IV.

Une fois à l’intérieur du palais, vos déambulations vous mènent jusqu’à de formidables pièces qui rivalisent de faste : l’escalier d’honneur, la salle Gervais ou encore la salle des Illustres. Cette dernière est particulièrement remarquable. En effet, en vous appropriant les lieux, vous appréciez un décor pour le moins baroque, avec notamment les fresques maniérées et allégories peintes par des artistes toulousains comme Henri Martin et Paul Gervais.



L’histoire toulousaine se fait allégorique sous vos yeux et résonne alors avec les œuvres de Moretti de l’autre côté de la place. Décidément, la place du Capitole, comme la ville de Toulouse, n’en finit pas de changer.