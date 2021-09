L’auteur le plus célèbre du Midi de la France, Marcel Pagnol, ne cesse de le décrire à travers ses romans : au pays du soleil, le seul problème, c’est le manque d’eau qui assèche la terre et fait perdre les récoltes. Un problème que les pouvoirs publics essaient de résoudre depuis près d’un siècle. En 1964, pour abreuver les Bouches-du-Rhône, le Var, Aix-en-Provence et même Marseille, est créé le canal de Provence.



Ses missions sont multiples : redistribuer l’eau sur tout le territoire, pour irriguer les cultures notamment, mais aussi s’assurer de sa qualité et de la bonne santé de l’environnement. Afin d’y parvenir, la Société du canal de Provence récupère et stocke, au printemps, les eaux de la Durance et surtout du Verdon. Des ressources gigantesques qui permettent d’éviter les sécheresses. Suivez la ligne bleue au milieu des paysages arides, du début des Alpes, où le Verdon prend sa source, à Forcalquier, Manosque, Aix-en-Provence, Saint-Maximin et Marseille.