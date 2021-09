Lorsque surgissent les premiers reliefs des Pyrénées, c'est l'histoire de l’Homme et de l'Europe qui prend forme devant vous. Et pour cause, les plus anciens vestiges humains d'Europe furent découverts dans les vallons occitans des Pyrénées-Orientales. Vous voilà dans les terres de l'homme de Tautavel, un lointain cousin vieux de 450 000 ans. Un héritage historique vénérable qui vient magnifier les 450km de frontières naturelles séparant la mer Méditerranée de l'océan Atlantique. Au fil de votre passage dans les Pyrénées, vous faites défiler les siècles d'Histoire avec les premiers colons grecs, les légions romaines, les invasions des Wisigoths, celles musulmanes, les Cathares. Un véritable croisement historique qui s’incarne à travers des sites historiques comme les châteaux cathares de Peyrepertuse et Montségur en Occitanie ou les cromlechs celtes des Pyrénées-Atlantiques. Or, à ce tourbillon historique, votre voyage en ces terres montagneuses se pare volontiers de mysticisme. Dans la foi de Bernadette Soubirous à Lourdes ou dans les prairies des Comminges protégées par le Tantugou, le protecteur païen des bergers, les Pyrénées affolent votre imagination.