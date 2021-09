Quelque part entre Lourdes et Pau, à 2km à peine de l’antique sanctuaire de Bétharram, se trouve une bien curieuse cathédrale : les grottes de Bétharram. Creusées dans le calcaire depuis des millénaires par le plus grand des bâtisseurs - la nature -, elles font l’objet d’une curiosité jamais démentie depuis leur ouverture au public en 1903. Elles étaient alors l’une des premières attractions du genre sur le territoire français. Depuis, l’effet de nouveauté s’est estompé mais la beauté du lieu, elle, assure une curiosité toujours renouvelée de la part du public et des spécialistes. Vous pénétrez dans les grottes de Bétharram par un orifice naturel, une porte dans la roche si grande que l’on se demande comment elle put rester cachée jusqu’à sa découverte en 1819. En quelques pas à peine, la pénombre vous encercle, épaisse ; le décor des Pyrénées-Atlantiques semble déjà loin. Pourtant, quelques projecteurs se chargent ici et là de la dramaturgie du lieu en projetant des ombres tortueuses sur les parois. Si la nature est architecte, l’homme l’a aidée à se faire peintre.