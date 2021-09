Abbaye cistercienne de l’Escaladieu

L’habit ne fait pas le moine, mais l’architecture, si. Au premier abord, l’abbaye de l’Escaladieu surprend par son dépouillement. Est-ce là l’"échelle vers Dieu" qu’elle dit être ? On imaginait l’ascension vers les cieux pavée d’or, de fresques et de reliques ; on pensait voir exposés moult vestiges témoignant du quotidien des générations de religieux ayant vécu ici depuis le XIIe siècle. Rien de tout cela, et pourtant, l’abbaye vous parle. Par sa sobriété même, elle témoigne des principes sur lesquels reposait la communauté cistercienne : la simplicité, l’isolement, la rigueur. L’église de l’abbaye de l’Escaladieu en est l’illustration éclatante, elle dont les grandes voûtes de pierre blanche que nul vitrail ne vient colorer invite à l’apaisement. L’agencement des salles raconte une vie de travail et de silence, dominée par les lectures à haute voix de la Bible (dans la salle capitulaire), les tâches domestiques et la copie de textes sacrés (scriptorium). Aujourd’hui, seules quelques toiles viennent adorner la pierre brute des murs, lors d’expositions temporaires.