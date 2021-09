Colline de Cimiez

Lors de votre charmante escapade au cœur de Cimiez, vous ne tarderez pas à plonger dans l'héritage antique du quartier, notamment l'amphithéâtre romain. Construit au IIe siècle, l'arène accueillait jadis courses de chars et combats de gladiateurs avant d’offrir son cadre, plus récemment, aux notes bleues du Nice Jazz Festival. Une incursion dans le monde antique que vous prolongerez dans le musée archéologique où sont conservés, dans d'anciens thermes, céramiques et objets du quotidien gallo-romain. Non loin des arènes, vos pas vous emmènent jusqu'au monastère franciscain de Cimiez où l’on apprécie notamment les jardins verdoyants. La vue sur la partie est de Nice y est superbe et envoûtante, tandis que l’on respire les parfums des roses et des massifs floraux. Ne partez pas trop loin et rejoignez le musée Matisse, après avoir honoré la tombe voisine de cette figure incontournable de Nice. Le calme qui règne aux abords de cet endroit est une véritable bénédiction lors de votre city-break niçois.