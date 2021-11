Le sentier littoral du Cap d'Antibes

La Côte d’Azur est née avec la Belle Époque, une période de paix et de prospérité qui a vu le Gotha européen se prendre de passion pour cette région bénie des dieux. Parmi ces grandes fortunes, Hugh-Hope Loudon. En 1860, plutôt que d’affronter le rude climat hollandais, cet ex-gouverneur des Indes néerlandaises a la bonne idée de prendre ses quartiers d’hiver sous le soleil de la Côte d’Azur. Il acquiert une parcelle de onze hectares en front de mer, sur le Cap d’Antibes et fait construire en son cœur un château néoclassique qu’il baptise d’une anagramme de Cornélie, prénom de son épouse : Eilenroc, avec vue sur la prestigieuse Baie des Milliardaires du Cap d’Antibes.

120 ans plus tard, après avoir connu bien des propriétaires et des hôtes aussi prestigieux que Leopold II de Belgique et le Roi Farouk d’Egypte, cette splendide demeure, imaginée par Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris, est léguée à la Ville d’Antibes.

Dès lors, la Villa Eilenroc s’ouvre au public qui vient visiter une partie de ses appartements et, plus encore, flâner dans son écrin luxuriant. « Un jardin prodigieux, jeté entre deux mers, où poussent les plus belles fleurs d’Europe », écrit un jour Maupassant. Il est riche de 2000 roses et plantes odorantes, de pins Alep et d’arbousiers, de ficus, chênes verts, oliviers et autres eucalyptus. Une féerie que l’on prolonge volontiers par la découverte de la villa.Une occasion rare de partager l’intimité de ceux qui, voilà plus d’un siècle, ont fait d’une côte tranquille une terre de fête, une véritable légende. Vous ne serez pas déçu de votre balade !