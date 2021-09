L’île d’Or a beau être un peu étrange, elle vous rappelle quelque chose… Et pour cause. La couverture d’une célèbre bande dessinée s’incarne en effet devant vous : Tintin et l’île Noire. En effet, si les aventures du reporter belge se déroulent dans cet album en pleine Ecosse, la ressemblance entre la tour de l’île d’Or et celle d’Hergé est évidente. Louez un bateau pour imiter Tintin et vous approcher des rivages de l’île. Au fur et à mesure de votre approche, vous découvrez les fameuses roches rouges. En arrivant depuis l’est, l’une d’elles attire votre regard tandis que se dessinent les contours d’un gorille. Serait-ce Ranko, le gorille d’Hergé, qui prend forme ? Comme l’île écossaise du génie belge, mais l’azur en plus, l’île d’Or vous surprendra plus que vous ne l’imaginiez.