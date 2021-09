Pont Vieux d’Orthez

C'est à l'initiative de Gaston VII de Moncade, au XIIIe siècle, que le village médiéval d'Orthez devient la capitale du Béarn. Préservé des attaques par le Pont Vieux, il a résisté à l'histoire et au temps. Promenez-vous dans ce village et poussez la porte de la Maison fortifiée de Jeanne d'Albret, mère d'Henri IV. Bâtie au XVe siècle et agrandie au XVIe siècle, cette demeure abrite un musée, ainsi qu'un jardin agrémenté d'un pigeonnier d'une hauteur de 11m. Vous pouvez ensuite diriger vos pas vers l'Hôtel de la Lune, ancienne maison forte des XIIIe et XVe siècles. Puis, grimpez jusqu'au château Moncade. Edifié en 1242, sur une butte, il a accueilli la cour de Gaston Fébus au XIVe siècle. Aujourd'hui, il n'en subsiste que le donjon, un rare fossé parementé qui rendit la forteresse imprenable, et des restes de remparts. Réparti sur quatre étages, il comporte une partie du logis du seigneur, où a séjourné le chroniqueur Jean Froissart au XIVe siècle. Depuis le sommet du monument, s'offre un panorama sur la campagne et les vignes des environs, avec pour écrin les Pyrénées.