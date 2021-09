Vieille ville de Pau

Mais pour apprécier le charme de la vieille ville, il n’est pas forcément nécessaire de visiter ses monuments historiques. Après avoir traversé le boulevard des Pyrénées, qui encercle le cœur historique de Pau, prenez le temps de flâner dans la rue Sully ou la rue du Moulin. Ici, les petits hôtels particuliers et les maisons anciennes remplacent les immeubles modernes. Tout est à taille humaine. Au sol, on admire les pavés des ruelles, tandis qu’en levant les yeux, on découvre de jolies façades travaillées.

Sur la place du parlement, on se détend en écoutant couler l’eau claire de la fontaine. Pour se désaltérer, on peut rejoindre les terrasses des petits cafés et restaurants qui animent les rues de la vieille ville. A la lisière de la vieille ville, la place royale, voulue par Louis XIV, montre déjà une vision plus moderne de Pau. Une vision tout aussi séduisante, avec son kiosque des arts et ses allées d’arbres parfaitement alignés . La statue d’Henri IV rappelle que, même parti régner en dehors des terres de Navarre, le bon roi n’a jamais vraiment quitté ses terres.