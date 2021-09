Dans les contreforts des Alpilles, vous trouvez l’un des monuments antiques les plus visités de France : le pont du Gard. C’est tout simplement le plus haut pont-aqueduc romain du monde qui se tient devant vous, avec ses 49m.

Partant d’Uzès, l’aqueduc relie Nîmes, cité thermale qu’il abreuvait en eau. Imperturbable après des millénaires d’existence, lepont du Gard veille toujours sur le Gardon.



Véritable chef-d’œuvre d'architecture, ce sont les Romains contemporains de l’empereur Claude qui ont construit le pont du Gard. Cette construction se distingue par la performance technique mise en œuvre. Et pour cause, outre les dimensions, le monument doit aussi sa longévité aux ressources employées. En effet, les matériaux du pont du Gard ne sont pas anodins. En détaillant les multiples arches du site, les pierres vous semblent simplement empilées. Une construction "à sec" qui frôle le miracle quand on sait que certaines pierres pèsent 6 tonnes.

Une telle prouesse ne se contemple pas que de loin. Il est temps pour vous de vous rapprocher au plus près du site.