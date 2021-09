Abbaye de Fontfroide

Si aucun moine ne vit plus à l’abbaye depuis bien longtemps, l’animation ne manque pas. Des expositions sont ainsi organisées autour de la peinture et notamment du peintre Odilon Redon, dont une toile orne la bibliothèque. Toute l’année, les événements s’enchaînent, avec des festivals consacrés aux plantes et aux orchidées, ainsi qu’aux anciens métiers, avec costume d'époque !



La musique n’est pas en reste, avec des concerts donnés dans l’abbaye et, pour Pâques, des récitals de chants grégoriens. Dans la région de Narbonne, l’abbaye se devait d'apporter sa pierre à l’édifice qu’est la gastronomie locale. C’est chose faite avec le vin de l’abbaye, réputé et apprécié des connaisseurs. Un nectar à déguster dans le restaurant, accompagné d'une spécialité locale. Contrairement aux moines qui mangeaient plus modestement il y a bien longtemps, vous serez autorisé à manifester votre contentement après le repas, avant d'aller peut-être vous endormir au soleil dans les jardins de l'abbaye…