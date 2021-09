Franchir le seuil du Playmobil FunPark, c’est plonger dans un immense terrain de jeu de 2000m². Bien entendu, les figures de plastique sont partout et, surtout, de toutes les tailles. Attention aux chamailleries pour savoir qui s’emparera du gros camion de pompiers ! A en croire les dirigeants, vous trouverez ici chacun des 650 Playmobil actuellement au catalogue de la marque, répartis dans douze aires thématiques reflétant l’univers connu des amateurs : les chevaliers, les pirates, les princesses, le zoo... De quoi donner des sueurs froides aux collectionneurs, et allumer une flammèche de jalousie dans le cœur des parents qui regardent leurs enfants s’amuser avec des modèles jusqu’alors inconnus. Et dire qu’avant de visiter le Playmobil FunPark, vous pensiez qu’il n’existait qu’un seul modèle de palais féérique ! Qu’on se le dise, le détour par la boutique en fin de journée ravira chacun des membres de la famille. Et inutile d’interrompre prématurément la chasse au trésor de vos enfants : une cafétéria vous permet de déjeuner sur place, avec les éventuels nouveaux copains rencontrés au cours de la matinée…