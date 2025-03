Au-delà de l’Histoire, le château de Breteuil fait aussi la part belle à la magie des contes de Charles Perrault. Ami proche de Louis de Breteuil, Perrault a laissé une empreinte durable dans l'imaginaire collectif avec des histoires comme « Le Petit Chaperon rouge », « Cendrillon » et « La Belle au bois dormant ». Huit de ses contes sont mis en scène dans les dépendances du château, offrant une expérience à la fois ludique, éducative et immersive. Les animations et les spectacles organisés tout au long de l'année rendent la visite encore plus magique et inoubliable. Entre histoire, culture et divertissement, le château de Breteuil est une destination idéale pour une sortie en famille ou entre amis réussie, captivante et instructive ! Un lieu incontournable pour tous les amateurs d’histoire et de contes.