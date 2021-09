La plage de la Grande Conche a un profil changeant au fil des marées. Pour profiter au mieux de votre déambulation entre Royan et Saint-Georges-de-Didonne, privilégiez les heures de marée basse. Vous pourrez alors rester au plus près de l’eau, les pieds nus sur ce sable d’une exceptionnelle finesse, et les yeux tournés vers les majestueuses bâtisses Belle Epoque. Au XIXe siècle, Royan devint en effet la capitale européenne des bains de mer, attirant de ce fait un afflux de touristes riches. Pour les accueillir, l’on construisit villas et chalets à l’architecture insolite : l’Aigue-Marine avec sa tourelle au toit gris-bleu, la Rose rouge et ses grosses pierres beiges, beaucoup moins rouge finalement qu’Isabelle-Marie, cette coquette aux briques de couleurs vives. Elles ont chacune leur petit nom, leur particularité, et vous vous amuserez à choisir votre préférée en zigzagant entre les parasols et tentes rayées de bleu qui saupoudrent la bande sablée.