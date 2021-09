Blotti dans une forêt, à Saint-Porchaire en Charente-Maritime, le château de la Roche-Courbon contemple ses jardins à la française et son histoire. Habité depuis toujours, le domaine a abrité, tour à tour, des grottes préhistoriques, un village gallo-romain et un château médiéval pour laisser place à une forteresse. Construit au XVe siècle, le château de la Roche-Courbon s'organise autour d'un donjon et d'imposantes tours. Réaménagé au XVIIe siècle, il se transforme en une élégante demeure de style classique. La façade s'agrémente de grandes fenêtres, de lucarnes et d'un balcon. Un escalier à double palier mène aux jardins à la française. Cette élégance, que l'on contemple aujourd'hui, a ému l'écrivain Pierre Loti, qui, enfant, passait ses vacances dans la région. A tel point qu'il le surnomme « le château de la Belle au bois dormant » lorsqu'il lance un appel en 1908 dans Le Figaro pour sauver ce monument laissé à l'abandon. Appel entendu par le riche industriel Paul Chénereau, qui achète et restaure le château de la Roche-Courbon, perpétuant ainsi son histoire.