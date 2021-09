Abbaye royale de Fontevraud

Si elle n’est plus habitée, l’abbaye de Fontevraud ne manque pas d’activités. Les enfants pourront ainsi découvrir le monument grâce à un jeu de piste mené sur tablette numérique. Plus loin, dans le quartier Saint-Benoît, l’un des quatre prieurés de l’abbaye, les artistes sont en résidence. Des expositions sont ainsi régulièrement organisées dans les murs de l’abbaye. La part belle est faite à l’art contemporain, donnant lieu à des contrastes étonnants, avec des néons et des installations sonores que n’avait sans doute pas prévues Robert d’Arbrissel, il y a mille ans…



L’abbaye de Fontevraud est aussi célèbre pour ses cuisines, uniques grâce à leur architecture de style byzantin ! Elles disposaient notamment d’un fumoir pour le saumon : une certaine idée de la vie monacale… La production des jardins de l’abbaye, avec son potager et ses arbres fruitiers, sert aujourd’hui à alimenter la Terrasse gourmande, une table réputée qui fait honneur à la gastronomie du Val de Loire (Saumur n’est pas loin), et qui se veut élégante, soignée, mais sans chichi : travail et sobriété en somme, le plaisir en plus.