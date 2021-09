Centre-ville de Château-Gontier

Réservez un hôtel ou un autre hébergement à Château-Gontier pour profiter des nombreuses animations organisées toute l’année. Le marché, organisé chaque jeudi depuis 1652, est le plus important de la région. En plus des produits gastronomiques des Pays de la Loire, vous pourrez découvrir le marché aux veaux, avec des producteurs et des acheteurs venus de tout le pays.



En été, la Chalibaude vous rappellera l’ambiance des fêtes médiévales, avec du théâtre et des spectacles de cirque donnés en pleine rue. En soirée, les ruelles pavées vous mènent aux Ursulines pour les Nocturnes du couvent, un festival musical qui n’est pas limité aux chants de messe, tandis qu’en journée, c’est près du kiosque à musique que les musiciens s’installent.



La Fête de la Saint-Fiacre, tous les ans au mois d’août, est moins traditionnelle que son nom ne le laisse supposer, puisque Château-Gontier accueille, pour l’occasion, catcheurs fantasques et manèges à sensations. Pour une activité plus calme, découvrez l’église Saint-Jean-Baptiste et ses peintures murales. Elles furent redécouvertes en 1940, après qu’un incendie eut réduit en cendres des murs plus récents, et éblouissent aujourd’hui autant qu’il y a mille ans.