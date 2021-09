Parc zoologique et botanique de Mulhouse

Ouvert à la fin du XIXe siècle, en 1868, ce zoo est l’un des plus anciens de France. Cette longévité exceptionnelle, le parc la doit notamment à la richesse et au soin apporté à la faune. Vous découvrez ainsi des habitants provenant des quatre coins du globe. Des aras à gorge bleue du Brésil aux loups du Canada en passant par les lions, toute la planète semble ainsi convoquée sous vos yeux. Les scènes qu’offrent ces bêtes sont désarmantes. Il n’y a de plus beau spectacle que celui que vous donnent ces primates crapahutant d’arbre en arbre. Réputé pour posséder de nombreuses espèces rares comme le panda roux, la panthère de l’amour ou l’ours polaire, le zoo de Mulhouse a fait de la protection et de la réintroduction, son fer de lance. La visite de ces enclos boisés et rigoureusement entretenus est plus que jamais vitale.