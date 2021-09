Il peut être difficile d’imaginer que l’une des plus prestigieuses marques françaises trouve ses origines dans une si petite bourgade, au pied des Vosges. C’est pourtant bien ici, au cœur de la verdoyante et paisible Meurthe-et-Moselle que le savoir-faire Baccarat est né, au XVIIIe siècle. Immédiatement associée au luxe français, la verrerie conserve, presque 250 ans plus tard, son éclat. Votre visite du musée Baccarat vous le confirme !

Entre ses murs lumineux, découvrez l’histoire d’une grande maison où se mêlent savoir-faire, innovation et progrès social. Et pour cause, de sa création sous l’impulsion de Louis XV jusqu’à nos jours, la maison Baccarat a su évoluer avec son temps et ses mœurs, sans que ne s’altère sa technique. Et quel plus beau témoignage de cette longévité que les 260 objets que vous vous apprêtez à contempler tandis que vous pénétrez sur la propriété ?

A travers eux, ce sont les gestes ancestraux, le travail de la matière première et la finesse de la gravure que vous allez admirer.