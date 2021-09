Cathédrale Notre-Dame de Reims

Dans l’histoire de France, la cité rémoise a toujours eu une place importante. Omniprésente tout au long des siècles, la ville vous dévoile son plus somptueux emblème : la façade de la cathédrale de Reims. En plein centre historique de la ville, l’édifice du XIIIe siècle vous surprend par ses dimensions spectaculaires. Et pour cause, les deux tours qui pointent vers le ciel culminent à 82m.

Héritant de plus d’un millénaire d’Histoire, les fondements de la cathédrale de Reims plongent loin dans l’Histoire, à savoir jusqu’au Ve siècle, lorsque la première cathédrale se tenait là. Vos pas foulent le lieu même où Clovis fut baptisé. Des centaines d’années plus tard, tandis que les rois de France continuaient de se faire sacrer à Reims, était posée la première pierre.

Fortement endommagé au fil des siècles, et plus particulièrement au cours de la Première Guerre mondiale, ce bijou d’architecture gothique vous raconte des chapitres fondateurs de l’histoire de France.