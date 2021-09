À 3km à peine de Sablé, sur les rives de la Sarthe, un bâtiment mystérieux vous barre l’horizon. « Une forteresse sacrée », comme la décrit ce voyageur, au XIXe siècle. Presque un château fort. L’abbaye Saint-Pierre de Solesmes se dresse vers le ciel depuis plus de mille ans. Derrière ses hauts murs vit une communauté de moines silencieux. Ces bénédictins se sont installés ici au XIe siècle, à l’apogée d’un ordre monastique tout puissant. Vers l’an 1010, Geoffroy le Vieux fait don à l’abbaye de la Couture d’une église et d’un monastère. Le prieuré et son église sont dédiés à saint Pierre. Entre les XIIe et XIIIe siècles, l’abbaye intéresse croisés et templiers. En 1170, Robert de Sablé, grand maître de l’ordre du Temple et compagnon de Richard Cœur de Lion, rapporte de Terre sainte un morceau de la Sainte Epine du Christ, toujours vénéré aujourd’hui le lundi de Pâques. Une précieuse relique que vous pouvez admirer au cœur de l’abbaye. Car Solesmes n’est pas totalement secrète et silencieuse. Les moines y cultivent l’art du chant grégorien. Et l’église abbatiale abrite de véritables trésors.