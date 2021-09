L’abbaye de l’Epau, située sur la commune d’Yvré-l’Evêque, voit le jour en 1229, par la volonté de Bérengère de Navarre. Fille du roi de Navarre, elle devient également duchesse de Normandie, comtesse d’Anjou, du Maine, et reine d’Angleterre en épousant Richard Cœur de Lion !

A la mort de ce dernier, elle ne conserve plus que la terre de l’Espal, en Sarthe, où elle fait construire l’abbaye de l’Epau qui sera, un an plus tard, son tombeau.



L’histoire de l’abbaye se complique par la suite. En 1365, en pleine guerre de Cent Ans, elle est volontairement incendiée afin de ne pas tomber entre les mains des Anglais. Peu à peu tombée dans l’oubli, elle n’abrite quasiment plus de moine lorsqu’elle est transformée, après la Révolution, en blanchisserie, puis en exploitation agricole. Les modifications apportées à la construction sont heureusement mineures, et des travaux de restauration encore en cours permettent, aujourd’hui, de découvrir l’abbaye de l’Epau quasiment telle qu’elle était lors de sa création.