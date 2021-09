Plus qu’une success story, l’histoire du parc Nigloland tient du conte de fées. De frères, plutôt, puisque c’est aux deux fils d’une famille de forains qu’il doit son ouverture au printemps 1987. Patrice et Philippe Gélis étaient plutôt habitués aux chapiteaux nomades, aux clowns et aux trapèzes, jusqu’au jour où un voyage aux Etats-Unis leur donne des envies de grand huit sur le territoire français. C’est désormais chose faite, mais tout en gardant le caractère familial des cirques de leurs jeunes années. En effet, le parc Nigloland est pensé pour toute la famille et tous les visiteurs, même les plus petits. Près des trois-quarts des attractions - même les plus gigotantes - sont ainsi accessibles aux enfants de moins d’un mètre ; un record sur ce type de site. Cet attachement à la convivialité a également poussé les deux frères à refuser le gigantisme. Si Nigloland est un grand parc par sa fréquentation (600 000 visiteurs annuels, 5e parc de France), il reste à taille humaine et il vous est possible d’en faire le tour au cours de la journée, en toute sérénité.