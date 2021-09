Ce n’est pas vraiment une forteresse, mais ses dimensions en imposent. On dirait un château fort, mais ses murailles sont peu martiales. Et son donjon démesuré est étrangement orné. Le château de Brissac, en Anjou, est un mélange des genres, insolite, monumental, élégant et surprenant. Forteresse moyenâgeuse, il s’est, au fil des siècles, affiné au gré de ses métamorphoses. Et de ses propriétaires. Brissac est « un château neuf à demi construit, dans un château vieux à demi détruit », résumait ainsi un des ducs de Brissac. Car l’Histoire de France a singulièrement façonné l’édifice. Du château fort bâti au XIe siècle par Foulques Nerra, comte d’Anjou, il reste la silhouette. Les deux tours sont édifiées en 1455 par Pierre de Brézé, ministre de Charles VII. Comme les guerres de religion n’épargnent pas le château, il est reconstruit au XVIIe siècle. Mais Brissac se pare d’un style Renaissance qui ne plaît pas aux révolutionnaires. Le château est en partie détruit pendant la Révolution. Puis restauré encore une fois au XIXe siècle, car les ducs de Brissac tiennent à ce patrimoine hors du commun. Et le partage avec vous.