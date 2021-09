Parc oriental de Maulevrier

A la fin du XIXe siècle, comme au début du XXe, l’Asie fascine, et le Japon émerveille. On se passionne pour l’orientalisme et le japonisme. Les jardins japonais font fureur : exotiques et singuliers, romantiques et souvent mystérieux. A Maulévrier, le château reconstruit entre 1815 et 1830 possède un vaste parc romantique : un terrain de jeu idéal pour un orientaliste inspiré. Alexandre Marcel, architecte, est de ceux-là. Sa belle-famille, propriétaire des lieux, lui donne carte blanche pour créer un vrai "paysage japonais" autour du château. Alexandre Marcel, qui a déjà œuvré dans l’exotisme extrême-oriental, à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, métamorphose le parc de 12ha. Influencé par le symbolisme japonais, l’architecte dessine un jardin typique de la période Edo (entre 1600 et 1868). Naît ainsi un jardin japonais aux proportions parfaites, conçu pour la promenade. Un lieu de paix et d’harmonie.