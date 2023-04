C’est sans nul doute le lieu le plus emblématique du Parc naturel régional du Perche dont les 90 communes s’étendent sur les départements de l’Orne et de l’Eure-et-Loir. Débutez votre visite par le manoir de Courboyer, érigé à la fin du XVe siècle. Surplombant un domaine paysager de 65 hectares, ce bel édifice classé Monument historique, permet de découvrir l’histoire des manoirs du Perche. A la différence des châteaux, les manoirs étaient le siège d’une exploitation agricole. Leur construction a débuté après la guerre de Cent ans et s’est étendue jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Le manoir accueille aujourd’hui la Maison du Parc. Véritable vitrine du Perche, cet ensemble constitue un site touristique et culturel de premier plan. De nombreuses animations et activités vous sont proposées : accès libre au domaine, visite du manoir, expositions, ateliers, boutique des produits du Perche...