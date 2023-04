Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, berceau de la Voie de la Liberté

Lors de votre prochain voyage entre Chartres et Saint-Arnoult, faites une halte à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. Cette petite commune située en Eure-et-Loir n’est autre que le berceau de la Voie de la Liberté. La Voie de la Liberté reprend l’itinéraire emprunté entre le 6 juin 1944 et le 2 janvier 1945 par la 3e armée américaine commandée par le général Patton et qui mit fin à la Seconde Guerre mondiale. Elle est le chemin qui conduisit l’armée américaine des plages normandes, jusqu’à la Belgique. Au nord, elle est d’abord constituée de 59 bornes situées entre Sainte-Mère-Eglise et Cherbourg, dans la Manche. Elle se poursuit vers l’est avec 1148 bornes reliant Sainte-Mère-Eglise et Utah-Beach, à Bastogne, en Belgique. Chaque borne est ornée d’un flambeau qui émerge des eaux, symbole de la liberté apportée par les armées américaines. La flamme rappelle celle, non moins célèbre, de la Statue de la Liberté à New-York.