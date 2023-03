Château de Maintenon

Niché dans la partie la plus septentrionale de la Beauce, Maintenon ne se trouve qu'à une cinquantaine de kilomètres de Versailles. Or la cité royale manque d’eau pour alimenter les fontaines, bassins et innombrables cascades que le roi Soleil veut voir fonctionner jour et nuit. Louis XIV voit en Maintenon, arrosé par pas moins de quatre cours d’eau, un potentiel hydraulique phénoménal. Il charge son célèbre architecte Vauban de réaliser un ouvrage qui surpasse le génie des réalisations romaines. Les travaux débutent en 1685 mais sont stoppés trois ans plus tard en raison, notamment, de la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Des siècles plus tard, le monument inachevé (le seul édifice civil construit par Vauban) est presque aussi célèbre que le château. Perçu à l’époque comme une « balafre » dans le parc du château, ses ruines lui confèrent aujourd’hui un charme romantique à l’Anglaise.