L’eau est omniprésente dans le Parc naturel régional du Marais poitevin. Elle accompagne chacune de vos balades ; et elles sont nombreuses ! En effet, si vous choisissez par exemple de vous promener à vélo, ce sont quelque 850km de pistes cyclables qui vous attendent. Parcourez les grands espaces en pédalant du côté du port de Luçon et moulinez pour rejoindre la baie de l’Aiguillon en bord de mer.

Plus au sud, c’est une tout autre activité, toujours en rapport avec l’eau, qui vous attend : le canoë-kayak. Après avoir loué votre embarcation et vous être procuré la carte nautique, jetez-vous à l’eau et partez explorer en totale autonomie les innombrables canaux du marais. Certaines balades, comme celles autour de Benet et Sainte-Christine ou de Saint-Sigismond, durent à peine une demi-journée.

Cette omniprésence de l’eau vous donne l’occasion de vous essayer à une pratique chaque jour plus tendance : la pêche. Plus qu’une pratique sportive, c’est un art de vivre que vous appréciez lorsque vous vous retrouvez, les pieds dans l’eau, au bord d’une conche ou de la Sèvre, à pêcher la brème. Vous voilà aux premières loges pour découvrir la qualité poissonneuse de l’eau du Marais poitevin.