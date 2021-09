Musée du sous-officier de Saint-Maixent

Entre Poitiers et Niort, la Sèvre Niortaise apparaît verte et douce. Et la route de l’Atlantique est d’ailleurs constellée de villes accueillantes aux charmes préservés. Saint-Maixent-L’Ecole ne déroge pas à la règle. Son patrimoine en fait même une étape intéressante et agréable au cœur du Poitou. Si la ville peut vous sembler discrète par rapport à ses voisines, Poitiers et Niort, elle devient à la fin du XIXe siècle un centre important de formation militaire. Et l’est restée jusqu’à aujourd’hui. Car Saint-Maixent-L’Ecole est indissociable de sa fameuse Ecole nationale des sous-officiers d’active. Une vocation militaire née dès le XIIIe siècle. Saint-Maixent abrite alors un château fort et la garnison permanente qui va avec. Il a aujourd’hui disparu et la petite cité n’a plus rien d’une place forte. Pourtant, au sein de l’école militaire, un petit musée émouvant vous rappelle que des générations de guerriers sont passées par Saint-Maixent.