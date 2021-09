Musée des Tumulus de Bougon

En Charente-Maritime, le site archéologique des Tumulus de Bougon abrite des architectures rares. Légèrement surélevées par rapport au niveau du sol, elles ne passent pas inaperçues. Ces tumulus sont les plus anciennes constructions mégalithiques de la côte Atlantique, et elles sont en très bon état de conservation. Bâties par les hommes au Néolithique, ces tombes géantes sont en place depuis 7 000 ans et ont vu le jour 2 000 ans avant les pyramides d'Egypte. Au nombre de six, les tumulus étonnent par leurs dimensions impressionnantes et leurs formes variées. Quand vous pénétrez dans ces nécropoles composées de pierres, de terre et de lourdes dalles, vous entrez dans les plus anciens monuments de l'Humanité. Appréciez leur diversité. Le plus long mesure 72m et prend la forme d'un trapèze. Un autre, circulaire, présente un diamètre de 40m et supporte une dalle de pierre de 90 tonnes.