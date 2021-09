C’est un bien grand nom que massif quand on se retrouve sur le plus haut sommet du parc, au Mourre Nègre et ses 1 125m de haut. Partir visiter le Luberon ne peut se faire sans un détour par l’un de ces circuits de randonnée.

Pour une immersion complète dans la flore locale, rejoignez Puget-sur-Durance où vous traversez garrigue et cédraies. Après avoir contemplé la vue sur le Petit Luberon, vous vous dirigez vers le sentier permettant de rejoindre Pierrouet depuis Lourmarin.

Cet itinéraire, accessible aux promeneurs de tous les niveaux, vous permet de rebondir jusqu’à Roussillon.



Classé parmi les plus beaux villages de France, Roussillon vous fait découvrir un décor onirique alors que vous traversez le sentier des Ocres. Des teintes dorées et écarlates accrochent votre regard, tandis que résonnent des cigales sur les pins omniprésents. Vous voilà dans le "colorado provençal", et après avoir immortalisé l’instant, rejoignez les autres sites incontournables du Parc naturel régional du Luberon.