Prolongez votre découverte des lieux en contemplant les collections du musée d'Art et d'Histoire situé en face du théâtre antique. Dans cet hôtel particulier du XVIIe siècle, les collections romaines donnent sens à votre visite du splendide hémicycle tandis que vous admirez les frises de centaures ou les aigles impériaux. Le cadastre romain datant de 77 ap. J.-C. fige votre séjour à Orange dans l'Antiquité.

Loin d'être aussi inanimé, le théâtre antique d'Orange doit sa longévité à son importance dans la vie contemporaine d'Orange qui y organise de nombreux événements. Outre les visites nocturnes pendant les beaux jours, le théâtre abrite des reconstitutions tout au long de la période estivale, et ce, pour toute la famille. Des augustales pour les plus jeunes aux fêtes romaines pour les grands, les gradins et la fosse résonnent du spectacle des figurants passionnés.

Mais c'est avec les Chorégies que le théâtre antique d'Orange reprend toute sa gloire lyrique. Plus ancien festival de France, vous y contemplez les plus beaux opéras, le théâtre antique illuminé pour l'occasion en toile de fond. Avé !