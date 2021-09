S’il y a bien une activité qui prime sur les autres, c’est le cyclisme. Gravir le mont Ventoux en vélo est de ces défis qui attisent les plus sportifs. D’autant que l’affrontement des pentes et des côtes du massif n’a rien d’une partie de plaisir. Il faut aller au combat lorsque vous passez par Bédoin et ses cols radicaux. Mais après avoir bravé les reliefs et la chaleur, vous découvrez l’un des plus beaux cols du pays et cette vue inouïe qui vous attend à l’arrivée. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le Tour passe régulièrement par le mont Ventoux.



Amateur de trek et de randonnée au grand air, vous n’aurez aucun mal à trouver le GR4, le GR9 et le GR91 ; trois sentiers et tout autant de possibilités pour découvrir le mont Ventoux sous toutes ses facettes. Le GR4 vous fait passer par des cols splendides d’où vous dominez toute la vallée de Carpentras et du Vaucluse.