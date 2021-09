Au sud du Massif central, là où le Tarn et l’Hérault se rencontrent, vous entrez dans le territoire du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Découvrez un territoire de quelque 306 000 hectares et riche d’une nature exceptionnelle. Et pour cause, vous êtes ici sous une triple influence climatique. A la croisée des embruns atlantiques, des vents continentaux et du climat méditerranéen, Dame Nature s’est épanouie pour vous dévoiler des paysages envoûtants de causses et de ravins encaissés. A travers plusieurs « microrégions » vous appréciez les contrastes qui séparent des sites pourtant relativement proches. Ces contrastes s’incarnent dans une faune remarquable que vous surprenez en admirant le vol de l’emblématique Aigle de Bonelli. Ainsi, votre randonnée dans les monts de Lacaune où domine la lande est bien éloignée de celle dans la « Montagne noire » et ses forêts épaisses. Sans parler des gorges escarpées de la région de Caroux-Espinouse et des villages pittoresques du pays des « Vignes et Vallées »...Votre voyage en ces terres occitanes s’annonce aussi contemplatif que truculent.