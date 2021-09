Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises

Une bonne manière pour vous de découvrir les Pyrénées ariégeoises est d’organiser un itinéraire pour visiter les différentes maisons du parc. Il y en a plus d’une dizaine et tout en se démarquant de par leur environnement, elles vous permettent d'apprécier des paysages variés. Ainsi, si vous prenez la direction de l’écomusée d’Alzen, vous avez la chance de bénéficier d’un lieu pittoresque où la convivialité résonne sur les pierres ancestrales de la ferme. Un lieu où les enfants peuvent profiter d’animations pédagogiques autour des animaux de la ferme et où les parents peuvent déguster les produits locaux.Pour les passionnées de culture plus humaine, rendez-vous au château de Seix. Ici se racontent les quotidiens des bergers et des habitants qui ont fait et qui font vivre la région. Sous ce magnifique édifice, le paysage ne gâche rien au plaisir de la rencontre authentique. Le plus dur sera de revenir sur la terre ferme et de quitter ces hauteurs si chaleureuses.