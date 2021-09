Il est discret, un peu à l’écart des grands sommets emblématiques des Pyrénées. Le mont Valier serait-il timide ? Au contraire : son relatif isolement, ses 2838m d’altitude et son sommet caractéristique en forme de trapèze le rendent impossible à confondre. Il est l’emblème de la province de Couserans, la fierté des Pyrénées ariégeoises. Pour la nature environnante, il joue surtout le rôle de grand frère protecteur, lui qui domine pas moins de cinq vallées et abrite sur ses flancs tout autant de sources. L’eau, dans le paysage de calcaire et de schiste du mont Valier, joue un rôle central. Le long des sentiers, elle se décline sous toutes les formes : cascade de Nérech, trous souffleurs d’où elle s’expulse par jets en cas de mauvais temps (à la plus grande surprise des randonneurs venant ici pour la première fois !), cours d’eau, mais surtout glacier. Celui d’Arcouzan est à la fois le plus oriental et le plus petit des Pyrénées françaises. Niché dans un repli de la roche, il est protégé des rayons du soleil et donc de la fonte.