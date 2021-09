Sans quitter la montagne des yeux, vous vous dirigez vers l'une des étapes culturelles importantes du val d'Aran : la petite commune de Boí. Inscrit au patrimoine de l'UNESCO, le vall de Boí est une étape majeure en Catalogne. Et pour cause : aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est ici qu'on trouve le plus grand nombre d'églises romanes au monde. Visitez les églises de Taüll, Santa Maria et Sant Climent, pour faire un saut en plein Moyen Age catalan. Le clocher de Sant Climent vaut particulièrement le détour avec ses six étages sur lesquels des projections visuelles sont régulièrement organisées. Sortez de ce lieu sacré pour embrasser du regard le val. Il y a quelque chose de foncièrement spirituel dans les Pyrénées, au val d'Aran plus qu'ailleurs.