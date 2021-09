Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

La première impression que donne le parc de Millevaches en Limousin, c’est celle de l’aventure. Une aventure au grand air, vibrionnante et revigorante, et que vous déclinez grâce aux nombreuses activités sur place. Partez en randonnée depuis la tourbière de Longeyroux pour découvrir le parc depuis ses hauteurs. Enchaînez avec l’itinéraire « au fil du Granite » qui se sert de la pierre emblématique pour vous dévoiler les coulisses du plateau.

D’autres sentiers, innombrables, sont disponibles et vous attendent partout dans la réserve comme les gorges de la Vienne ou les cascades d’Augerolles. Aux beaux jours, vous vous offrez de belles baignades dans le lac de Sainte-Hélène, du côté de Bujaleuf. A moins que vous ne préfériez découvrir les criques du lac de Vassivière pour jouer aux explorateurs.

En hiver, les plus sportifs d’entre vous prennent la direction du plateau de Gentioux pour se frotter aux traces de ski de fond et ses redoutables faux plats. Idéal pour votre ligne et votre cardio-training !