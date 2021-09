Parc naturel régional de la Camargue

Pour rester dans cette atmosphère irréelle, prenez le temps de vous rendre à Aigues-Mortes, une cité médiévale qui apparaît comme un mirage au milieu des dunes et des roseaux. Le long de ses remparts, vous apercevez les célèbres marais salants d’Aigues-Mortes aux couleurs roses si particulières. Le rêve est partout en Camargue et en découvrant Saintes-Maries-de-la-Mer. Station balnéaire au cœur du parc, la cité n’a jamais oublié ses traditions, à l'image de ses pèlerinages ou de l’église romane trônant au cœur de la ville.



Et bien sûr, il y a Arles, la capitale de la Camargue dont l’histoire, vieille de 2 500 ans, vous interpelle dès votre arrivée. Avec son centre historique inscrit à l’Unesco, vous découvrez les vestiges romains : les arènes, le théâtre antique, les thermes…

Prenez également le temps de visiter les musées de la ville : le musée Réattu et le musée départemental de l’Arles antique. Retournez ensuite sur les places Paul-Doumer et Antonelle pour vous immerger dans l’art de vivre local camarguais.