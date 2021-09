Abbaye de Silvacane

Pénétrez à l'intérieur de l’abbaye pour découvrir les trésors de finesse et de subtilité que renferment ses murs. Le divin se trouve ici dans les détails, et il vous faut passer outre l’effet massif qui se dégage des voûtes et des arcs-doubleaux pour déceler l'infime. Les chapiteaux sont ainsi ornés de sculptures représentant des feuilles d’eau. La finesse du travail réalisé pour rappeler ce symbole cistercien a fait la renommée du site. Au fil de votre exploration, dans le cloître ou dans la salle des moines, vous trouverez sans mal d'autres exemples de cette finesse architecturale. En vous rendant au réfectoire, lieu de partage hautement symbolique pour l'ordre, vous trouverez la salle la plus décorée du site. Imaginez les moines prenant leurs repas, dans un décor fait de hautes voûtes en croisée d'ogives et de lancettes trilobées. Avec sobriété et par petites touches, l’abbaye continue d’évoluer. En 2001, des vitraux ont ainsi été créés par l'artiste turc Sarkis, offrant une perspective où passé et présent se rencontrent.