Si la randonnée est l’activité maîtresse pour découvrir tous les recoins d’une carte de la montagne Sainte-Victoire, d’autres loisirs sont disponibles sur place. En effet, la plupart des itinéraires de randonnée du site sont également praticables en VTT. L’un des chemins incontournables étant le tour du barrage de Bimont et de la carrière de Bibémus, sur la face nord. Avec le chant des cigales et les senteurs de garrigue, les sorties à vélo sont tout bonnement remarquables.



Plus spectaculaire, le parapente est largement pratiqué sur la montagne Sainte-Victoire. En duo avec un parapentiste confirmé, vous profitez d’une vue imprenable sur le massif et les environs d’Aix-en-Provence.

Il ne tient d’ailleurs qu’à vous de partir flâner dans cette ville au charme évident. Le long de l’opulent cours Mirabeau ou dans les hauteurs de la vieille-ville, admirez l’élégance des hôtels particuliers aixois. Entre cette noblesse et la Sainte-Victoire règne une harmonie qui encadre votre passage en terre provençale.