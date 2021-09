A l’instar de son voisin le Parc national du Mercantour, le parc est une vaste étendue sauvage où immensité rime avec diversité. Avec une superficie de 91 800ha, les limites du parc national des Ecrins s’étalent entre la vallée de Romanche, de la Guisane et de la Durance, notamment.

Au cours de vos excursions, vous découvrez une diversité naturelle, à l’image des sept vallées qui composent l’essentiel des paysages bien distincts. Que de contrastes entre les prairies ensoleillées du pays Embrunais et les forêts du Briançonnais ! Que de différences entre les bocages du Champsaur et les vallons encaissés du Valgaudemar !



Avec cette diversité géographique, le parc national des Ecrins vous immerge dans une nature sauvage et abondante. Sous les pins cembros, les sapins blancs et les mélèzes, affûtez votre regard pour déceler l’extraordinaire faune locale : bouquetins, marmottes et splendide aigle royal. Une fois en harmonie avec ce foisonnement, prenez une profonde inspiration d’air pur ; il est temps de dompter les éléments !