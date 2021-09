Château de Tallard

Est-ce l’ancien logis en partie ruiné, laissé ainsi à l’air libre, qui vous donne cette impression d’être devant un ancien combattant ? Ce qui est certain, c’est que plus vous vous rapprochez de ce beau mélange d’architecture militaire et Renaissance et plus le château vous surprend. Une fois passé derrière ces murs épais, vous êtes entouré par des pierres séculaires. Et bien qu’il ne reste aucun vestige du château originel, vous êtes forcément attiré par le logis seigneurial que vous détaillez maintenant de près. Construit au XIVe siècle, rénové au XVIe, il vous étonne avec notamment sa tour de l’escalier et sa tour du donjon. Au sous-sol, vous imaginez sans mal les cuisiniers qui s’affairent à nourrir le seigneur Bernardin de Clermont et sa cour.Autour du logis, contemplez la chapelle Saint-Jean et ses reflets rosés. C’est le marbre de Guillestre qui servit à la construction du lieu décidée par de Clermont. La façade est gothique, l’ensemble plutôt austère, mais ce sont les vitraux qui vous offrent une surprise amusante. Il vous suffit de regarder attentivement les blasons.