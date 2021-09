Observatoire interféromètre du plateau de Bure

Pour atteindre le plateau de Bure et son réseau de radiotélescopes, il faut marcher, grimper même. Le spectaculaire interféromètre millimétrique conçu par l’IRAM est en effet perché à 2 552m d’altitude. Et les sentiers de randonnée ne manquent pas pour monter jusqu’au plateau de Bure. On compte neuf parcours, souvent classés "difficiles" par les spécialistes. La "face est du pic de Bure par les Echelons" reste réservée aux vrais alpinistes. La randonnée depuis Superdévoluy reste accessible, car classée "moyenne"… Mais il faut être en excellente condition physique et équipé en conséquence pour gravir la montagne jusqu’à l’observatoire. D’autant qu’il faut compter entre 4 et plus de 7h de marche pour atteindre le plateau et le pic. En été, le hameau des Sauvas, à 1 343m d’altitude, est un point de départ assez prisé. En hiver, les adeptes du ski de randonnée peuvent aussi rejoindre l’observatoire, et le télésiège du Jas monte directement à 1 900m.